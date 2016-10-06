Учительница из Кирово-Чепецка встретилась с президентом Владимиром Путиным

Мы уже писали, что преподаватель английского языка гимназии №1 города Кирово-Чепецка Мария Королева вошла в число 15 лучших учителей России. 5 октября с ними встретился президент страны Владимир Путин.

Владимир Владимирович пригласил учителей в свою подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

Напомним: 5 октября вся страна поздравляла педагогов с их профессиональным праздником. Владимир Путин пожелал лауреатам конкурса «Учитель года России»-2016 здоровья и творческих успехов.

Президент подчеркнул, что лучшие в педагогической профессии всегда отдаются своему делу полностью, для них преподавание — это искусство.

Владимир Владимирович долго расспрашивал педагогов о жизни. Поинтересовался, сколько в прошлом году заработал ставший учителем 2016 года преподаватель русского языка и литературы Александр Шагалов (Краснодарский край).

Во время беседы о содержании современной программы обучения Мария Королева сообщила президенту, что в ее родной гимназии преподают латынь. Владимир Путин пошутил, что можно было бы ввести еще и древнерусский язык, на что Шагалов заметил, что это было бы уже слишком.

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