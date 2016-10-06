РМК вложит в строительство рудника до 100 миллионов долларов

На прошедшем 3 и 4 октября в Астане 3-4 октября 13-м Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Русская медная компания подписала соглашение о сотрудничестве с Евразийским банком. Согласно документу, банк предоставит возможность строительства и обеспечения наружной и внутренней инфраструктурой медно-цинковый рудник на месторождении Кундызды в Актюбинской области, которая находится в Республике Казахстан.









Соглашение предусматривает финансирование проекта в размере до 100 миллионов долларов. Срок реализации проекта — порядка 10 лет. Отметим, что оператор проекта «Казгеоруд» гарантирует развитие местной социальной сферы на сумму, эквивалентную 10,5 млн. долларов.

По данным пресс-службы РМК, в 2016 году объем поставок медного концентрата из «Актюбинской медной компании» на «Карабашмедь» должен составить порядка 90,8 тыс. тонн, в том числе меди 14,9 тыс. тонн. Для сравнения, три других горнодобывающих предприятия РМК поставят на «Карабашмедь» 497,0 тыс.тонн концентрата, в том числе меди 92,0 тыс. тонн.