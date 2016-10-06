Правительство может позволить фармацевтическим компаниям самостоятельно устанавливать цены на жизненно необходимые (ЖНВЛП) и дешевые лекарства стоимостью до 50 рублей.



Источник РБК, близкий к правительству, рассказал о соответствующем письме, направленном заместителем председателя правительства Аркадием Дворковичем президенту Владимиру Путину. В правительстве прорабатывается проект постановления, разрешающий производителям лекарственных препаратов не согласовывать с Минздравом и ФАС цену недорогих лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП. Документ также предполагает господдержку фармкомпаний.

Если постановление вступит в силу, с января 2017 года в аптеках подорожают аспирин, аскорбиновая кислота, глицин, панкреатин, ибупрофен, вода для инъекций и прочие медикаменты.



