Нарушителей ПДД предлагают вычислять с помощью “черных ящиков”

Российское правительство решило принять радикальные меры в отношении нарушителей правил дорожного движения. Кабмин внес предложение оснащать автомобили специальными “черными ящиками”, которые будут записывать информацию о поездках автовладельца и его поведении на дорогах.

С таким предложением выступил Алексей Циденов, занимающий пост министра транспорта РФ. Его идея получила поддержку, и в данный момент готовится план соответствующих мероприятий. Сообщается, что продукция отечественного автопрома уже с 2020 года будет оснащаться “черными ящиками”, которые будут сохранять информацию о нарушениях на дорогах и передавать ее в автоинспекцию.

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