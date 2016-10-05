Красный Крест оплатит долги Донбасса за свет

Беспрецедентное решение приняла Международная организация Красный Крест. Решено оплатить счета жителей Донбасса за электроэнергию, чтобы не дать украинским энергетикам отключить водоснабжения в домах должников.

По данным Красного Креста, под угрозой отключения водоснабжения сейчас находятся 600 тысяч человек в Луганской области.

На водонапорных башнях в Луганской области электричество уже отключено из-за долгов. В «Красном Кресте» отмечают, что оплата долгов за электричество – мера не постоянная, а временная, чтобы выиграть время для переговоров по долгам и не допустить гуманитарную катастрофу.

Известно, что общий объем задолженности перед «Энергорынком» Украины составил 27 миллиардов гривен (порядка 65 млрд. рублей).