Верховная Рада Украины запретила книги

5 октября законодательная власть Украины одобрила законопроект, который создаст препоны для свободного ввоза российских книг. Особый комитет оценит литературу на предмет «антиукраинского содержания» и выдаст разрешение или запрет на ввоз.

Для выполнения указанной оценки будет создан экспертный совет. Единственным функционалом нового органа будет оценка книг на «антиукраинское содержание» и выдача разрешения или запрета на ввоз литературы. Чиновники высших эшелонов власти Украины, в частности вице-премьер Вячеслав Кириленко, уверены в скором принятии закона.

Напоминаем, что в прошлом году порядка сорока книг уже были запрещены к ввозу на территорию Украины.

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