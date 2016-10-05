Главный психиатр утверждает, что водительские права нужно выдавать под страхом смерти

Зураб Кекелидзе, главный психиатр Министерства здравоохранения, предлагает существенно увеличить возраст выдачи прав. Вместо 18 лет специалист предлагает разрешить оформление документа в 21 год.

По мнению врача, у молодых людей в восемнадцать лет как правило отсутствует чувство опасности. Таким образом, выдавая права на вождение машины, государство создает потенциально опасную ситуацию. «Права на вождение машины необходимо давать не раньше 21 года, когда появляется страх смерти», — утверждает Кекелидзе.

Стоит отметить, что к 21 году многие успевают жениться и даже отслужить в армии. Особенно интересно, что как раз в армии 18 летнему молодому человеку без страха смерти и чувства опасности позволяют управлять бронетехникой и дают в руки оружие. Таким образом, люди с детьми и отдавшие долг родине могут быть сочтены недостаточно дееспособными для вождения автомобиля.

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