Журналисты выяснили, на каких машинах ездят депутаты Госдумы РФ

Журналисты поинтересовались, на чем ездят вновь избранные депутаты Госдумы седьмого созыва, которые 5 октября как раз съехались на первое заседание. Результат ожидаем: самое популярное авто - Mercedes-Benz.

Мерседесы предпочитает более 90 депутатов Госдумы седьмого созыва (это почти четверть народных избранников), передает РБК. На втором и третьем по популярности месте - машины с шильдиком Toyota и Lexus.

Сотрудники СМИ подсчитали: самый «депутатский» автомобиль - ​Mercedes-Benz. На нем, в частности, ездит депутат Иосиф Кобзон (у него их даже два), и самый богатый по сумме вкладов (более 9 млрд рублей) Николай Борцов. Автомобили Toyota указали в декларации 80 депутатов, и на третьем по месте – Lexus, который имеют 37 депутатов.

В Думе работают более десятка обладателей Porsche Cayenne и несколько мотоциклистов, - Harley-Davidson есть у нескольких единороссов.