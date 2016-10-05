Кировчане, пытаясь продать вещи через Интернет, лишаются своих сбережений

Схема одна и та же. На продавца выходит потенциальный «покупатель». Для того, чтобы перечислить деньги, он просит сообщить номер карты продавца, а затем и другую, личную банковскую информацию.

Доверчивые кировчане, не зная, что для перевода денег достаточно номера карты и ее владельца, зачастую сообщают всю информацию о карте, что знают. Это позволяет мошенникам дистанционно снять все деньги, которые есть на счету у человека.

Так, на днях в полицию обратился житель Нововятского района города Кирова, который продавал через «Авито» пылесос.

Конечно же, он сообщил потенциальному покупателю все, что ему сказали, когда выдавали банковскую карту, и в результате лишился 19 тысяч рублей.

Похожий случай произошел и с жительницей Кирово-Чепецка, продававшей через всемирную сеть гараж. По такой же схеме женщина лишилась 50 тысяч рублей.

И в том, и в другом случае возбуждены уголовные дела.

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