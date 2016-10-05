Как стать богатым, работая на ВСЖД

В желании стать богатым нет ничего предосудительного. Весь вопрос в том, как этого добиться, когда все вроде бы уже поделено. Кому-то может показаться, что нужно просто уродиться семи пядей во лбу или, если не хватает одаренности, быть наследником рода банкиров. Но наблюдение за реалиями показывает, что чаще всего все гораздо проще. Во многих случаях, чтобы набить карман большого ума не требуется. Надо просто оказаться в момент истины в нужном месте. И жизнь с хлебом, с маслом и черной икрой обеспечена. Но нельзя быть невнимательным и терять бумаги, которые могут скомпрометировать соискателя миллионов.

Столичный журналист-расследователь Павел Волошин оказался владельцем весьма любопытного документа. В известном смысле, это пособие для тех, кто хочет заработать миллион, или двадцать пять миллионов. Разница в сумме значительная, а методы, скорей всего, одни и те же. Итак, по существу, просьба внимательно следить тем, кто ищет способы обогащения и тем, кто по роду своей деятельности уполномочен контролировать законность этого процесса.

В начале 2014 года Восточно-сибирской железной дорогой (ВСЖД) были проведены открытые конкурсы № 218/ОКЭ-В-СИБ/14, № 222/ОКЭ-В-СИБ /14, № 212/ОКЭ-В-СИБ/14 на право заключения договоров оказания услуг по комплексному обслуживанию и содержанию объектов ВСЖД на 2014-2016 год. Конечно, выявился и победитель. Компания ООО «СТБ» (ИНН 7717694651). По результатам проведенных торгов с компанией заключили ряд договоров на общую сумму 977 499 104, 78 рублей.

Выиграли - молодцы, скажет незаинтересованный наблюдатель (почему-то кажется, что наш незаинтересованный наблюдатель в таких интеллигентных очечках). Дай бог им удачи. Метлу и совок ООО «СТБ» в руки! Да повысится качество уборки!

Но очечки-то, по факту, оказываются розовыми. И если их снять, то обнаруживаются любопытные подробности. Впрочем, слово журналисту Павлу Волошину: «Есть информация, что счастливый обладатель договоров на 997 449 104,78 рублей компания ООО «СТБ» с самого начала пошла на нарушения. Вопреки условиям конкурса был привлечен субподрядчик. То есть, на самом деле, по некоторым данным, полы мели и за техническим состоянием следили сотрудники некоего ЗАО «Структура».

Может, простим им этот грех, - скажет уже знакомый нам незаинтересованный наблюдатель, задумчиво протирая розовые очки,- может, у них уборщиков нет. А конкурс выиграли. Ведь за дело, поди, радеют в ООО «СТБ». Подумаешь, в требованиях технического задания конкурсной документации указано: «Претендент обязан оказывать услуги собственными силами без привлечения субподрядных организаций».

И, в конце-то концов, ведь одумались же в ООО «СТБ». Расторгли договор субподряда с ЗАО «Структура» через полтора года.

Мы-то, может быть, и простили бы. Кто без греха, тем более ООО «СТБ». Но вот у журналиста Павла Волошина по этому поводу другое мнение. Он предлагает задуматься о намерениях победителя конкурса. Оказывается, руководство ООО «СТБ» посчитало, что у них мало на круг прибыли выходит. И решили с этим бороться.

- Как они решили бороться?!- напрягся наш незаинтересованный наблюдатель, отложив в сторону розовые очки. - Наверное, рабочий процесс оптимизировали?

Ага! Держи карман шире, оптимизировали. В ООО «СТБ» нашли более элегантный способ повысить свои доходы. Слово Павлу Волошину: «В том же июле 2015 года ООО «СТБ» выходит на руководство Восточно-сибирской железной дороги с требованием индексировать им стоимость услуг по договорам, которые они заключили в начале 2014 года!»

- Так ведь нельзя же! - всплеснет руками, начинающий терять веру в человечество наш незаинтересованный наблюдатель.- Условия конкурса это же запрещают! Вот и документации это четко сказано! Стоимость услуг по договорам не может быть увеличена (проиндексирована и.т.д.) Надеюсь, ответственные товарищи в Восточно-сибирской железной дороги с негодованием отвергли незаконные посягательства возомнивших о себе руководителях ООО «СТБ»?

Уважаемый незаинтересованный наблюдатель! Вам лучше во избежание когнитивного диссонанса, на время зажмуриться и лишиться слуха, пока Павел Волошин будет рассказывать, что случилось на самом деле.

«В области все знают с кого начинаются коррупционные цепочки в ВСЖД. Об этом подробно написано в некоторых местных изданиях. Местным журналистам лучше знать. Они свечку держали. Поверьте мне. Это большой начальник»

Очень обидно, но в ВСЖД случилось как в известной русской сказке про «Репку»: «Дедка за репку, бабка за дедку….»

По словам журналиста, события с требованием индексации развивались под ковровыми дорожками ВСЖД. Можно было бы назвать ряд ответственных фамилий, которые все в области знают. Один начальник договорился с другим. Тот в свою очередь подключил третьего, четвертого …Поднапряглись начальники и вытянули репку!!!

«Если наша информация верна, то все эти господа, - говорит журналист Павел Волошин,- суммировав свои усилия, увеличили (а иначе говоря, причинили ущерб ОАО «РЖД») общую стоимость договоров на 9% (на 40 027 738, 64 рублей). На сайте закупок ОАО «РЖД» (etzp.rzd.ru) никакой информации об этом нет.

Точку во всей этой истории, говорит Павел Волошин, поставил Начальник ВСЖД Фролов В.Ф. И если кто-то думает, что он разрушил комбинацию, то он ошибается. Волевым росчерком пера г-н Фролов В.Ф. подписал дополнительные соглашения на индексацию договоров. То есть увеличил прибыль ООО «СТБ». Причем, создается впечатление, что дата этого дополнительного соглашения была изменена с 11.02.2016 г. на 01.10.2015г. Неужели Начальник ВСЖД Фролов В.Ф подписал этот документ задним числом?

Вот и вытащили репку! Помните, мы выше русскую сказку вспоминали? «Дедка за репку, бабка за дедку…». Только в нашем случае цепочка участников концессии наоборот строилась. Все с мышки началось.

Хотя наша мышка совсем непроста. Павел Волошин предполагает, что конечным бенефициаром ООО «СТБ» является…впрочем, доверим все иркутской прессе. Для нас это слишком сильное нервное потрясение. Пропадает вера в человечество, когда узнаешь кто является конечным бенефициаром

Волошин считает, что по складывающейся схеме на сегодняшний день действиями сотрудников, инициировавших подписание дополнительных соглашений ОАО «РЖД» причинен ущерб как минимум 25 миллионов рублей.

«Много это или мало 25 миллионов рублей? - задается вопросом журналист-расследователь. - Если разделить на пять-шесть человек участвующих в цепочке, то кажется, что не критичная цифра для бюджета Российской Федерации вырисовывается. Но у меня пока только один документ, который позволяет подозревать некоторых господ из ВСЖД в коррупции. А если появятся еще? Еще один, два, три…десять? Может быть, уже сейчас правоохранителям стоит присмотреться к ситуации.Чтобы не было потом мучительно больно…» Или мучительно грязно…

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