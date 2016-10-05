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Эксперты: Нападение на гумконвой в Сирии - инсценировка (ВИДЕО)

5 октября 2016, 16:03 [ «АН-онлайн» ]

Эксперты: Нападение на гумконвой в Сирии - инсценировка (ВИДЕО)
pixabay.com

Предварительные выводы независимых экспертов Международной группы поддержки Сирии (МГПС) говорят о том, что нападение на совместный гуманитарный конвой ООН и Сирии было тщательно подготовлено.

Эксперты сравнили фотографии и видеоматериалы нападения, доступные в СМИ, и изучили видеокадры с российского беспилотника, который сопровождал гумконвой. Выводы, сделанные раннее российской стороной подтвердились: на видео фигурирует джип с прицепом, в котором просматривается миномет большого калибра, который провозят под прикрытием гуманитарной миссии.

Территория, на которой гумконвой был атакован, является регионом с повышенной концентрацией боевиков, прежде всего боевиков "ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещена в РФ). Как раз формирования данной группировки и вели наступление в тот день, час и в том месте, где погиб гуманитарный конвой.

В сирийском Министерстве обороны заявляют, что к атаке на гумконвой ООН причастны США. Эксперты же обращают внимание на то, что уничтожен был именно груз: атаковали не с целью уничтожить грузовик, кабина которого не тронута, а груз, который был сожжен. 

 

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