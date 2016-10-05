Мемориал «Вечный огонь» в Кирове был испачкан неизвестными

В этом году к 9 мая памятник погибшим в Великой Отечественной войне был отремонтирован. Была положена недостающая плитка, сам «Вечный огонь» отштукатурен и покрашен белой краской. Выглядел он очень нарядно.

Однако недавно неизвестные измазали его соком рябины. Скорее всего стеллу и расположенные рядом плитам «обстреляли» этой ягодой. Жители близлежащих домов возмутились. Конечно, ничего не сломано, но выглядит это некрасиво.

Горожане уверены, что вандалы должны понести наказание. Найти их, по идее, не уж так и трудно: вокруг памятника установлены камеры. Просмотрев видеозапись можно составить фотороботов вандалов.

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