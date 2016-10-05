СМИ: В Москве убивают частный автотранспорт

Автолюбителей-частников в Москве вскоре не будет - это неизбежно, потому что процесс уже запущен. Об этом рассуждает газета «Взгляд», анализируя последние новости столицы в сфере транспортной инфраструктуры.

Последние новости насчет расширения территорий платных парковок прошли почти незаметно: сторонников частного транспорта становится все меньше, поскольку большинство симпатий – на стороне пешеходов и общественного транспорта, пишет газета.

Специалисты признают: автолюбителям дальше будет только хуже. Владеть машиной в мегаполисе становится очень дорогим удовольствием.

У «безлошадных» граждан все больше союзников, поскольку одновременно с выдавливанием из города частных автолюбителей идет активный процесс по развитию и благоустройству инфраструктуры общественного транспорта, такси и пешеходных (а также велосипедных) зон.

Столичные власти используют опыт мировых мегаполисов от Лондона до Нью-Йорка, где все – для общественного транспорта, такси, пешеходов и велосипедистов.

Не случайно создание агрегаторов такси от «Яндекса» до «Убера» решило проблему доступности: машину подают уже через 5 – 10 минут. Такси - уже не дорогой транспорт: современные люди в булочную на такси ездят (это если вспомнить цитату из кинокомедии «Бриллиантовая рука»).

А еще в Москве активно развивается общественный транспорт, причем наземный: с 8 октября начнет работу сеть «Магистраль», которая придаст новый импульс передвижению по центру Москвы общественным транспортом.