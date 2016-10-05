После оправдания в июне Леонида Ковязина Верховный суд России признал неправомерным арест и содержание в СИЗО ещё двоих фигурантов «Болотного дела» 2012 года – Ильи Гущина и Артема Савелова.

Ранее все трое обратились в Европейский суд по правам человека с иском о нарушениях в судебном разбирательстве в отношении них. ЕСПЧ рассмотрел дела и признал правоту «болотных сидельцев», обязав российские власти выплатить им около 7000 евро. ВС РФ фактически исполняет решение международной инстанции.

Савелов был арестован в июне 2012 года, Ковязин – в сентябре, а Гущин - в феврале 2013-го, однако обвинения им были предъявлены только в 2014 году. Теперь они имеют полное право снова судиться за возмещение морального и материального вреда из-за незаконного содержания под стражей в течение нескольких лет, которые им уже никто не вернёт.

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