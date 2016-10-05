В новом сервисе Facebook можно купить оружие и рабов

Компания Facebook запустила новый сервис, который является аналогом сайта eBay. Marketplace представляет собой площадку для торговли разнообразными товарами. Однако уже спустя несколько часов сервис стал больше походить на черный рынок.

В течение часа после запуска сервис заполнился объявлениями о продаже незаконных товаров. На Marketplace можно было обнаружить предложения о продаже разных видов оружия, наркотиков, а также интимных услуг. Встречались даже объявления о продаже людей.

Facebook извинились перед пользователями, сообщив, что столкнулись с непредвиденными сложностями при модерации объявлений. Представители компании сообщили, что в данный момент работают над устранением возникшей проблемы.

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