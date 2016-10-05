В Карабаше РМК построит современный спорткомплекс

Уже в мае 2017 года в Карабаше появится новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Строение, которое смогут посещать до 140 человек в день, появится между профилакторием «Синегорье» и храмом.









Проект ФОКа вместит поля для минифутбола и волейбола, а также для всего необходимого для занятия спортом.

Сейчас рабочие уже расчищают площадку, а также готовятся документы на разрешение стройки.