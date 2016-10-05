Министр образования рассказала, откуда в школьной программе появятся часы на астрономию

На астрономию планируется отвести время, освободившееся в результате сокращения часов, которые ранее были предназначены для второго иностранного языка. Министр образования Ольга Васильева уверена, что это не повредит изучению предмета.

По мнению министра, из отведенных на изучение второго языка 250 часов можно выделить один час на урок астрономии. Она выразила убеждение, что второй и третий иностранные языки можно изучать в рамках факультатива, но в таком объеме, чтобы сохранить языковые навыки после окончания школы.

Ранее Васильева уже делала заявление, что астрономию необходимо вернуть в школьную программу. Она сообщила, что учебник по астрономии уже выпущен, а к ее преподаванию планируется привлечь учителей физики.

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