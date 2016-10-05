Бороться с пробками предложено с помощью изменения ПДД
5 октября 2016, 10:15 [ «АН-онлайн» ]
Для обеспечения эффективной борьбы с пробками на дорогах внесено предложение изменить правила дорожного движения. К таким мерам призвал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.
Так, предлагается внести изменения в правила проезда перекрестков, а для отслеживания возможных нарушений на этих участках установить автоматические камеры. В качестве нарушения предложено рассматривать пересечение ограничительной линии бампером автомобиля.
Эксперты считают, что на участок самого пересечения дорог требуется нанести разметку в виде желтой сетки, на которую автовладелец имеет право выехать при отсутствии за ним пробки. Кроме того, специаисты видят необходимость в устранении неточностей в нынешних правилах. Со стороны представителей автоинспекции комментариев относительно предложенных нововведений пока не поступало.
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