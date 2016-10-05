Из-за плохой погоды улицы Кирова отремонтируют временным асфальтом

Из-за аварийных работ по ремонту коммуникаций несколько улиц города Кирова оказались раскопаны. Сейчас необходимо восстановить дорожное полотно, но из-за постоянных дождей укладка асфальта будет некачественной.

Для того, чтобы восстановить дорожное движение и не создавать условия для ДТП, администрация города решила все-таки ремонтировать дороги в дождь. Но в мэрии подчеркивают: покрытие будет временное.

После того, как погода наладится, его уберут и положат уже хороший асфальт. Это решение одобрили ГИБДД, дорожные службы и ресурсоснабжающие организации областного центра.

Временное асфальтобетонное покрытие будет положено на ул. Ленина (около дома №207), ул. Казанской (дом №50) и Октябрьском проспекте.

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