Новая Голландия не оправдывает чаяния петербуржцев

Как ждали горожане и их гости, когда во всю мощь скажет свое веское культурно-просветительное слово Новая Голландия. Сколько было разговоров, сюжетов на ТV, публикаций и различного рода рекламы по этому объекту. О материальной стороне вопроса уже лучше не вспоминать.

И что же в результате: огромная обустроенная, заточенная на проведение выставок, фестивалей городская территория опять в забвении, но только теперь из-за нерадивости наших горе-организаторов.

В течение октября запланирована только одна выставка - показ картин художника Арсения Жиляева. Почему так повезло этому художнику - неизвестно, но с 7 октября по 10 ноября его работы будут демонстрироваться здесь.

Вся надежда, что к новому году город сумеет изменить столь мрачную ситуацию.

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