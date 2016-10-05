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Рогозин хочет передать «Уралвагонзавод» в ведение «Ростеха»

5 октября 2016, 08:50 [ «АН-онлайн» ]

Рогозин хочет передать «Уралвагонзавод» в ведение «Ростеха»
фото: globallookpress.com

Крупнейший отечественный производитель танков «Уралвагонзавод» в ближайшее время может перейти в ведение «Ростеха».

«Ведомости» узнали, что с таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин. В своем письме главе государства вице-премьер написал, что на «Уралвагонзаводе» сложилась сложная финансовая ситуация, которая грозит срывом гособоронзаказа. Как стало известно журналистам, первое полугодие 2016-го предприятие закончило с долгом в размере 276 млрд рублей, при этом выручка составила всего лишь 43,1 млрд.

Дмитрий Рогозин информацию СМИ пока никак не прокомментировал.  

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