Госдума РФ может разрешить налоговикам делать контрольные закупки

В Госдуму РФ внесен законопроект, разработанный депутатами от "Справедливой России" Михаилом Емельяновым и Дмитрием Ушаковым, которые предлагают наделить налоговые органы дополнительными полномочиями.

Предлагается дать налоговикам право осуществлять проверочные закупки (услуги) и других мероприятий в целях улучшения контроля за соблюдением законодательства предпринимателями, передают РИА Новости.

В законопроекте сказано, что в целях противодействия незаконному предпринимательству и недобросовестной конкуренции …разрешается налоговым органам с 1 января 2017 года осуществлять так называемые "контрольные закупки".

Налоговики получат право проводить опросы свидетелей и осмотры территорий (помещений, предметов и т.п.), которые используют предприниматели. Планируется разрешить и проверку документов бизнеса, при этом проводя кино – и фотосъемку, а также копирование документации.