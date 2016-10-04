После форума межрегионального сотрудничества президенты пошли в кино

Завершив официальную программу форума, президенты России и Казахстана отправились на просмотр фильма «28 панфиловцев». Фильм снят на народные деньги, собранные с помощью системы краудфандинга.

Принятое решение никого не удивило. Указанная дивизия была сформирована в Алма-Ате и Бишкеке. Соответственно, в составе воинского подразделения были казахи, киргизы и русские. Согласно официальной версии, указанной в учебниках истории, в результате боя, который продолжался четыре часа, панфиловцами были уничтожены 18 танков противника. Все 28 человек погибли.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Путину известно о том, что историческую подоплеку фильма проверяют на достоверность. К какой версии склоняется сам президент, Песков не уточнил. Несмотря на возникшие сомнения в историчности описываемых событий, фильм был профинансирован на народные деньги. С помощью системы краудфандинга было собрано 3,2 миллиона рублей, что вполне доказывает народную любовь к тем, кто отдал за нас свою жизнь в Великой Отечественной Войне.

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