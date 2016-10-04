Внеплановая проверка международного историко-просветительского общества «Мемориал», которую Минюст провел по обращению Генпрокуратуры, венчалась заключением, что «Мемориал» - иностранный агент.

Представители правления НКО «Мемориал» заявили на своей официальной странице в Facebook, что Министерство юстиции включило их в реестр иностранных агентов. В «Мемориале» считают такое решение незаконным и намерены обжаловать его в судах, передает «РБК».

Минюст в свою очередь поясняет, что при проверке в «Мемориале» установлены факты получения организацией денежных средств из иностранных источников и выявлены признаки участия общества в политической деятельности. От каких именно западных организаций «Мемориал» получал деньги и в какой «политической» деятельности оно участвовало, в ведомстве не уточнили.