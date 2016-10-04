Знак о ловцах покемонов демонтировали в Петербурге
4 октября 2016, 16:50 [«АН-онлайн», М. Долбиш ]
Красный треугольник был установлен неизвестными накануне вечером, 2 октября, на набережной канала Грибоедова.
Правительство Петербурга демонтировало знак «Осторожно, ловцы покемонов», который был незаконно установлен на набережной канала Грибоедова. Красный треугольник появился накануне вечером, 2 октября, недалеко от Русского музея. Неизвестные прикрепили знак на столб со знаком «Пешеходный переход».
В дирекции по организации дорожного движения Петербурга отреагировали на инцидент утром, 3 октября, пояснив, что в ближайшее время знак будет демонтирован. Чуть позже стало известно, что к обеду знак уже был снят сотрудниками по благоустройству города.
Правительство Петербурга уже начало проверку по незаконной установке знака. За нарушение законодательства авторам знака пригрозили крупным штрафом до 25 тыс. рублей.
по сообщению портала "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 03.10.16