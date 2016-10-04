Новосибирский водитель выгнал бабушку из салона автобуса
4 октября 2016, 16:42 [ «АН-онлайн» ]
Бабушку, возвращавшуюся из городской новосибирской больницы, водитель выгнал из автобуса за то, что та не обнаружила при себе кошелька.
Бабушка 30 сентября, после обеда, возвращалась из городской клинической больницы, расположенной в левобережье Новосибирска. Она села в автобус №43 на остановке «Телецентр». Сразу кондуктор к ней не подошел. Но за одну остановку пассажиры-соседи успели вытащить у бабушки кошелек с последними деньгами. В кошельке, по словам бабушки, было 800 рублей. Когда пришло время рассчитываться за проезд, бабушка не смогла найти кошелек — он пропал. Тогда водитель 43-го автобуса разозлился и выгнал бабушку из салона во время ближайшей остановки.
На остановке её увидела девушка. Старушка стояла, держась за сердце. Она плохо себя чувствовала, а ехать до дома ей было не на что. Девушка оказала ей помощь.
по сообщению портала "НДН.ИНФО" 01.10.16