Топилин: Страховые пенсии будут проиндексированы по итогам инфляции 2016 года

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что В 2017 году страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией за 2016 год, - других вариантов не будет.

Максим Топилин уточнил, что величину инфляции определит Росстат, как обычно, в январе следующего года. В проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017 год закладываются расходы, исходя из инфляции за 2016 год в размере 5,8%.

Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев выразил свое несогласие с подобной мерой индексации, так как, по его мнению, индексация должна ориентироваться не на факт инфляции прошлого года, а на ожидание по инфляции года будущего, в противном случае неизбежен эффект «инвестиционной спирали», которая разгоняет инфляцию еще больше.