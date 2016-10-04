В Кирове обсудили, как будет благоустраиваться территория Дворца пионеров

Вчера в областном центре прошло совещание, в котором приняли участие представители общественности и региональной власти. Они обсудили концепцию дальнейшего развития территории у Дворца пионеров.

Сейчас на территории Дворца пионеров идет строительство спорткомплекса с бассейном, но уже сейчас ясно, что вряд ли он будет достроен в ближайшие годы. Региональные чиновники сообщили присутствующим, что только через три года, по истечению времени, отведенного на возведение комплекса, можно будет расторгнуть договор с застройщиком.

На совещании все — местные жители, активисты Общероссийского народного фронта, архитекторы, чиновники - согласились с тем, что было бы неплохо поделить всю территорию парка на функциональные зоны и, исходя из этого, благоустраивать территорию. Необходимо, чтобы учитывались интересы всех групп населения — школьников, студентов, пенсионеров, молодых мам — которые гуляют у Дворца Пионеров.

На совещании Союза архитекторов Кировской области взялся создать концепцию дальнейшего развития парка. Предложат на суд общественности несколько проектов и студенты архитектурного факультета одного из вузов города. После того, как будет выбран лучший план развития парка, начнется сбор средств для воплощения его в жизнь.

Читайте также:

На Ходынке уже 12 лет ждут обещанного парка

Строительство Terra Sport в Кирове будет продолжено



