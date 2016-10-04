Депутатом Городского совета Омска станет бывшая танцовщица гоу-гоу

Бывшая танцовщица гоу-гоу Екатерина Маленьких станет депутатом омского Городского совета. В списке партии ЛДПР, в которой она состоит уже семь лет, ее фамилия числится сразу после Антона Берендеева, который ушел в Законодательное собрание. Следовательно, мандат в горсовет достается ей.

Берендеев характеризует Екатерину как ответственного и политически грамотного человека, сообщает Life. Он рассказал, что в данный момент девушка имеет отличное образование и работает в Сбербанке. Депутат выразил мнение, что не нужно судить человека по его увлечениям.

Мандат в городской совет Екатерина должна получить на следующей неделе. По мнению Берендеева, она достойно справится с работой депутата.

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