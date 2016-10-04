Фонд по контролю за качеством жилья переселенцев держит вопрос на контроле

Информационный бюллетень



о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан



из аварийного жилищного фонда,



по состоянию на 1 октября 2016 года





На сайте Фонда ЖКХ fondgkh.ru в разделе «На контроле» представлены сведения о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.



В соответствии с Приказом Минстроя России от 1 октября 2015 г. N 709/пр* в разделе «На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Реестр).



На данный момент на контроле находится информация по 648 МКД в 67 субъектах РФ, за 9 месяцев 2016 года в связи с документально подтвержденным устранением недостатков сняты с контроля обращения по 816 МКД в 68 субъектах РФ.













Наибольшее количество многоквартирных домов, по которым обращения находятся на контроле, по состоянию на 1 октября 2016 года зафиксировано в Республике Коми (по 54 МКД), Забайкальском крае (по 39 МКД), Свердловской области (по 33 МКД), Калужской области (по 29 МКД), Тульской и Вологодской областях, Республике Бурятии (по 28 МКД).













В целях усиления контроля в январе-сентябре 2016 года проведено 45 видеоселекторных совещаний с 46 субъектами РФ.



По состоянию на 1 октября 2016 года в текущем году проведено 123 контрольных мероприятия в 74 субъектах РФ, в том числе 46 плановых проверок. При этом осмотрено 2821 МКД на территории 371 муниципального образования, из которых 1685 МКД были осмотрены на предмет качества предоставляемых жилых помещений по программам переселения. В 672 из них были выявлены существенные нарушения по качеству, при этом 237 домов в 38 субъектах РФ по результатам проверок были включены в реестр обращений по качеству жилья, а по 55 домам в 20 субъектах, включенных в реестр по ранее выявленным нарушениям, информация об устранении строительных дефектов, представленная регионами, не подтвердилась или были выявлены новые дефекты, в связи с чем устранение нарушений в этих домах повторно взято на контроль Фонда.













При осуществлении контроля за качеством жилья Фонд активно взаимодействует с органами прокуратуры, ГУЭБ и ПК МВД РФ.



По информации, представленной в Фонд в период с 1 января 2015 года по 1 октября 2016 года, с использованием материалов проверок Фонда правоохранительными органами расследуется 50 уголовных дел, связанных с различными нарушениями при реализации программ переселения граждан из аварийного жилья, на территории 26 регионов (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Тыва, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Архангельская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Костромская область, Мурманская область, Новосибирская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Ульяновская область, Челябинская область, Еврейская автономная область). Кроме того, в следственных органах 15 регионов находятся материалы проверок для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.



В 28 субъектах РФ были возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.



* Обеспечение контроля за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализуется субъектами РФ и Фондом на основании Приказа от 1 октября 2015 г. N 709/пр Минстроя России «О создании комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».



«Горячая линия» Фонда 8-800-700-89-89 принимает звонки по будням с 7.00 до 18.00 (для всех регионов РФ бесплатно).

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