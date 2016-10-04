В Кирове водители «скорой» собрались бастовать из-за задержки зарплат

Зампред Дмитрий Курдюмов объяснил, что машины «скорой» были переданы на аутсорсинг частной компании. И хотя правительство своевременно перечисляет средства, она не торопиться расплачиваться с водителями.

В интервью «Российской газете» зам губернатора Дмитрий Курдюмов, курирующий в правительстве Кировской области социальные вопросы, подчеркнул, что на содержание каждой из машин из регионального бюджета тратится 2,6 млн. рублей в год. В целом же автопарк «скорой» обходится области в 90 млн. рублей ежегодно.

Платит правительство за аутсорсинг в полном объеме. Причем контракт был заключен в прошлом году на 5 лет и сейчас правительство разорвать его не может.

По словам Дмитрия Курдюмова, сейчас ситуация с задержкой зарплат водителям скорой «вышла из пике»: они получили аванс. Но, по его словам, это «сигнал», что ситуация нездоровая и ее как-то надо решать.

Любо возвращаться возвращаться к той системе, которая была раньше, и самим содержать автопарк. Либо наряду с аутсорсинговой компанией создавать государственную структуру.

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