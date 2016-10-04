Столетие Калашникова будет отпраздновано на высшем уровне

100-летие знаменитого советского оружейного конструктора Михаила Калашникова будет отпраздновано на государственном уровне. Сегодня опубликован соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

Сам праздник состоится только в 2019 году, после следующих президентских выборов. Тем не менее, президент распорядился создать оргкомитет по подготовке отмечания, начать разработку плана мероприятий и сметы празднования. Региональным правительствам рекомендовано также принять участие в этом процессе.

Дважды Герой Соцтруда и Герой России Михаил Тимофеевич Калашников был разработчиком и соавтором нескольких моделей оружия, самые известные из которых используются в более чем ста странах мира. Популярный автомат его имени выпускается или стоит на вооружении во многих из них, иногда с незначительными изменениями и под разными названиями. Он изображен на некоторых государственных гербах и входит в список выдающихся изобретений ХХ века.

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