Клименко высказался об идее введения штрафов за нелегальное скачивание фильмов

Советник президента по вопросам развития интернета Георгий Клименко высказал свое мнение по поводу предложения ввести штрафы за нелегальное скачивание фильмов. По его словам, принятие такого решения “несвоевременно”.

В данный момент, по словам Клименко, пожизненная блокировка доменов еще не стала обыденностью, а вопрос с блокировкой зеркал еще не до конца решен. Сейчас неподходящий момент, чтобы вводить штрафы за пользование продукцией пиратских сайтов. Кроме того, технически это трудноосуществимо, поскольку при современных возможностях шифровки траффика качественное выполнение работ по предотвращению пиратского скачивания весьма затруднительно.

Кроме того, Клименко подчеркнул, что не располагает достоверной информацией о возможной подготовке законопроекта.

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