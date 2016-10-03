Минэкономразвития: россияне рекордно обнищали

Граждане России стали беднеть стремительнее на 8,3%, что является абсолютным «рекордом» последних семи лет, сообщает 3 октября Министерство экономического развития России. Быстрее всего падают пенсии…

Доходы от предпринимательства ничуть от пенсионных убытков не отстают, а реальная зарплата россиян упала на 1 % по отношению к такому-же периоду прошлого года.

Минэкономики опубликовало мониторинг за январь - август 2016 года и делает вывод: благосостояние граждан России ухудшается. Реальные доходы после вычета налогов и с учетом инфляции в августе снизились на рекордные 8,3% по сравнению с августом 2015 года. Последний раз так население нищало в 2009 году.

В министерстве отмечают, что роста зарплат в ближайшие годы не предвидится: повышать зарплату в 2016 - 17 году планируют три четверти работодателей, да и то в среднем лишь на 7%, пишет «КоммерсантЪ».