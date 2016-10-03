Госдума меняет планы по штрафам для пользователей Интернета

Сегодня СМИ неоднократно сообщили о том, что разрабатывается система штрафов для посетителей Интернета за использование нелегального контента.

Но как и во многих других случаях, перед принятием непопулярных решений, информация, которую транслируют представители власти носит противоречивый характер. Ведь уже вечером 3 октября председатель Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что изменения будут направлены только на усиление борьбы с пиратскими ресурсами. Рядовые пользователи не пострадают от санкций правообладателей и контрольно-надзорных органов.

Мы будем следить за аргументами сторон и держать вас в курсе событий.

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