Каждый посетитель Интернета может быть оштрафован

3 октября в средства массовой информации просочилась информация о том, что правительство продолжит бороться с распространением нелегального контента.

Теперь предлагается разработать механизм, благодаря которому просмотр фильма или прослушивание музыки без разрешения правообладателя будет означать автоматическое выставление штрафа.

Система чем-то напоминает дорожные камеры, фиксирующие превышение скорости или автоматическую платную парковку. В целом понимая и принимая необходимость платить за использование плодов чужого труда, стоит вспомнить, что камеры на дорогах чаще всего не видят лиц нарушителя, а оплаты парковки многие избегают при помощи листочка бумаги на номере.

Но это всего лишь одна сторона дела. Есть другая! Как законопослушный пользователь Интернета отличит легальный контент от нелегального? На этот вопрос пока никто не может ответить.

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