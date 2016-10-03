На московском рынке откроют рыбный кластер

Коптильня, гриль и жаровня для обработки рыбы откроется на Велозаводском рынке Москвы в ближайшее время. Площадь рыбного кластера – около 200 квадратных метров. Рыбу будут коптить прямо перед покупателями.

Сообщается, что кластер откроется уже 4 октября, об этом сообщает департамент торговли и услуг Москвы. Известно, что к работе в рыбном кластере будут привлекать рыбопромышленников, которые участвуют в гастрономических фестивалях "Московские сезоны" и "Золотая осень".

Кроме аквариумов с живой рыбой и морепродуктами в рыбном кластере установят оборудование для приготовления рыбной продукции перед покупателями - коптильню, гриль и жаровню, передают РИА Новости.