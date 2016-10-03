Общий котел. Все там будем?
3 октября 2016, 16:46 [«АН-онлайн», А. Петухов ]
С 1 января 2017 года собственникам жилья, которые аккумулируют деньги на капремонт на специальных счетах, придется нести дополнительные расходы по печати и распространению «капитальных» платежек. Рассылку предупредительных писем по этому поводу еще в конце лета начал региональный оператор.
Судя по всему, это федеральное ноу-хау окончательно отобьет у инициативных смолян желание заниматься «домашней бухгалтерией», и их деньги, в конце концов, хлынут в «общий котел». Эту точку зрения автора разделяют и специалисты регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ:
- В 2014 году в Смоленской области, как и во всей России, начали реализовывать долгосрочную программу капремонта многоквартирных домов (МКД). Обязательства по ее оплате («капитальные» взносы) вызвали крайне неоднозначную реакцию граждан, вплоть до полного неприятия. Чтобы снизить социальное напряжение, в ЖК (Жилищном кодексе) РФ, помимо «общекотлового» способа сбора денег (на счете регионального оператора), предусмотрели специальный счет.
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