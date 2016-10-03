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Бык попал под следствие

3 октября 2016, 16:33 [ «АН-онлайн» ]

Бык попал под следствие
globallookpress.com

Вечером 29 сентября на одном из пастбищ Гаврилов-Ямского района местным жителем обнаружено тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший  пас стадо одного из местных фермеров и был убит быком.

29 сентября один из частных фермеров Гаврилов-Ямского района попросил мужчину последить за стадом коров. В один из моментов бык, который находился в стаде, напал на пастуха. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту Ростовским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося, тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по сообщению портала "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 30.09.16

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