Через три года «Росплазма» начнет выпускать препараты крови?
3 октября 2016, 16:28 [ «АН-Вятка» ]
Во время международного инвестфорума «Сочи»-2016 и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев сообщил журналистам, что долгострой — завод препаратов крови «Росплазма» - будет завершен к 2019 году.
Как сообщает «Интерфакс-Поволжье», АО «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию «Ростех», намерена завершить строительство завода препаратов крови «Росплазма».
Его возведение началось в 2006 году, но через 4 года было заморожено. Начались судебные разбирательства между «Росплазмой» и немецкой компанией «ГЛАТТ Инженертехник ГмбХ», которая взяла на себя обязательства по строительству и оборудованию завода.
В 2016 году распоряжением премьер-министра РФ имущество завода было передано госкорпорации «Ростех».
Игорь Васильев заявил журналисту «Интерфакс-Поволжье», что региональное правительство заинтересовано в завершении строительства завода и готово оказать всяческое содействие в этом вопросе.
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