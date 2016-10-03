Вятские глухари помогут Евросоюзу

В прошлый четверг 24 глухаря из Кировской области отправились в польское Подляское воеводство, чтобы увеличить численность местной популяции. В первый раз «глухариный» проект был реализован в 2014 году.

Вятская птица настолько хорошо себя зарекомендовала, так что было решено повторить «поставку». В Шабалинском районе Кировской области было поймано два десятка птиц. Их отправили на карантин в деревню Малая Козловка: специалисты должны были убедиться, что в Евросоюз отправятся здоровые особи.

Месяц глухари находились под наблюдением. Птиц исследовали на наличие таких заболеваний, как болезнь Ньюкасла и птичий грипп. В конце сентября Россельхознадзор разрешил глухарям покинуть пределы Российской Федерации и отправится на постоянное место жительство в Евросоюз.

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