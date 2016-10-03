Председателем тверского Заксобрания шестого созыва избран Сергей Голубев

Законодательное Собрание приняло постановление «Об избрании Председателя Законодательного Собрания Тверской области». По результатам тайного голосования на эту должность избран Сергей Голубев.

Напомним, что 29 сентября состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках которой прошло голосование по выборам кандидатуры на пост председателя Законодательного Собрания Тверской области. Победу одержал Сергей Голубев. Его кандидатура была внесена парламентской фракцией партии «Единая Россия» на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва.

Согласно Регламенту работы областного парламента, председатель избирается из числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней. Полномочия председателя распространяются на срок полномочий Законодательного Собрания. Кандидат считается избранным, если он получил более половины голосов от числа избранных депутатов, то есть 21 голос.

По результатам тайного голосования председателем областного парламента шестого созыва избран Сергей Анатольевич Голубев. Постановление о его избрании вступило в силу с момента подписания.

Как отметил, вступая в должность, Сергей Голубев, общая задача областного парламента – законодательное обеспечение развития региона.

- Для этого нам важно сохранить конструктивное взаимодействие с губернатором и Правительством Тверской области, с органами местного самоуправления, со всеми субъектами права законодательной инициативы, с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, которые представляют Тверскую область в Федеральном Собрании, - сказал Сергей Голубев.

Председатель областного парламента напомнил, что в 2014 году в Законодательном Собрании был разработан новый документ – Стратегия законотворческой деятельности.

- Это, по сути, каркас, основа приоритетов работы Законодательного Собрания на ближайшие годы. В соответствии с Регламентом нам нужно будет в течение месяца создать рабочие группы с участием депутатов всех фракций, чтобы до апреля 2017 года разработать новую Стратегию законотворческой деятельности – для шестого созыва Законодательного Собрания. Это одна из наших важнейших задач на ближайшее время, - подчеркнул Сергей Голубев.

Второй приоритетной задачей председатель тверского Заксобрания назвал рассмотрение и принятие бюджета Тверской области на 2017-2019 годы:

- Будем стремиться сохранить все социальные обязательства, создавать законодательные возможности для повышения налогооблагаемой базы, для конкурентоспособности наших производителей, для поддержки АПК и предпринимательства.

Основным принципом работы шестого созыва Законодательного Собрания Сергей Голубев назвал открытость обсуждения всех вопросов, равный доступ всех депутатов, независимо от фракционной принадлежности, к парламентскому микрофону.

- Областной парламент должен и будет оставаться площадкой для аргументированной дискуссии и принятия взвешенных решений, - резюмировал Сергей Голубев.

Председатель Законодательного Собрания поблагодарил коллег за оказанное доверие и заверил, что готов сделать все возможное для того, чтобы депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва достойно представляли интересы жителей Тверской области.

Краткая биография

Сергей Анатольевич Голубев, председатель Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва. Избран в областной парламент по Старицкому одномандатному избирательному округу 18 сентября 2016 года.

Родился 14 августа 1961 года в Жарковском районе Тверской области. В 1984 году закончил исторический факультет Тверского государственного университета. Кандидат исторических наук.

В 1994 - 2002 гг. - заведующий кафедрой новой и новейшей истории Тверского государственного университета. В 2002 - 2004 гг. - руководитель исполкома Тверского отделения партии "Единая Россия". В 2004 - 2005 гг. - заместитель руководителя аппарата губернатора Тверской области.

С 2005 года – депутат Законодательного Собрания Тверской области 4 созыва, заместитель председателя.

В 2011 году избран депутатом Законодательного Собрания Тверской области 5 созыва по Старицкому избирательному округу. Первый заместитель председателя.

Член партии «Единая Россия».

Автор ряда научных работ. Женат.

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