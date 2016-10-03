Вятка отправила глухарей за границу
3 октября 2016, 15:03 [ «АН-онлайн» ]
29 сентября границу Евросоюза пересекли 24 глухаря из Кировской области. Птицы в сопровождении специалистов ФГБНУ ВНИИОЗ отправлены в Польшу, чтобы продолжить восстановление местной популяции. Об этом сообщает пресс-службе Россельхознадзора.
Первая партия вятских пернатых была вывезена осенью 2014 г. За время пребывания за границей птица хорошо зарекомендовала себя.
В этом году работа над «глухариным» проектом продолжается. Птиц отловили в Шабалинском районе специалисты ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б. М. Житкова» и охотники из районного общества. Под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, КОГБУ «МежрайСББЖ» глухари прошли тридцатидневный карантин в д. Малая Козловка Шабалинского района. Птица была исследована на такие опасные заболевания, как грипп птиц и болезнь Ньюкасла. Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз 24 глухарей из Российской Федерации в Польшу, в Подляское воеводство, надлесничество «Глембуки Бруд Гибы».
по сообщению портала "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 03.10.16