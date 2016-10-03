Белорусу подарят квартиру в России за флаг РФ на открытии Паралимпиады

Сотрудник Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, пронёсший на открытии последней Паралимпиады российский флаг, получит квартиру в России от неизвестного мецената, восхищённого его поступком.

Об этом сообщила у себя в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Как она объясняет, это решил сделать некий знакомый её знакомого. Его имя не сообщается, однако как написала дипломат, квартира настоящая и в готовом доме, она лично проверила. Более, того, белорусский чиновник, которого Захарова назвала героем, уже приехал в Москву. О метраже, числе комнат и адресе не сообщается.

Как известно, поступок белоруса, за который он поплатился аккредитацией на Паралимпийские игры, был поддержан в обществе обеих стран, начиная от спортсменов и заканчивая президентом Александром Лукашенко. Его пресс-секретарь заявил тогда, что внезапный вынос российского флага в знак солидарности с Россией против несправедливости - государственная позиция.

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