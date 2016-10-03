Пресс-секретарь Кадырова назвал выдумкой сообщение о покушении на главу Чечни

Сообщение о предотвращенном покушении на Рамзана Кадырова опровергнуто пресс-секретарем чеченского лидера Альви Каримовым.

Ранее «АН-онлайн» цитировали СМИ, сообщившие о том, что в Чечне в начале лета якобы были задержаны злоумышленники, заложившие взрывное устройство в резиденции Кадырова. По словам Каримова, данное сообщение – «абсолютная ложь» и «выдумка».

Пресс-секретарь главы Чечни считает, что никаких заговорщиков в республике быть не может – их время ушло. Это результат борьбы с терроризмом, которая ведется на Северном Кавказе уже несколько лет. Также Каримов назвал Чечню самым стабильным регионом РФ.

Читайте также:

См. все новости дня