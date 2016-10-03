Заведующая садиком пользовалась деньгами, которые она собирала с родителей
3 октября 2016, 11:36 [ «АН-Вятка» ]
По сообщению прокуратуры Кировской области, заведующая детского садика «Радуга» в деревне Канахинцы Унинского района с сентября прошлого года собирала с родителей плату за посещение дошкольного учреждения.
Однако в бухгалтерию детсадика она сдавала далеко не все деньги. Часть из них она тратила на свои нужды — и вносила их уже в следующем месяце. Получалось, что якобы некоторые родители не вовремя расплачиваются с государством за посещение их ребенком «Радуги».
Заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы те из мам, которым полагалась компенсация части родительской платы. Им надоело, что деньги приходили на их расчетный счет с запозданием.
В ходе проверки заведующая садиком уволилась.
Также прокуратура Унинского района потребовала, чтобы к дисциплинарной ответственности были привлечены те районные чиновники, которые должны были контролировать финансовую деятельность детского садика.
Читайте также:
В Кировской области организовали свадьбу в детсадике
Надзиратель младшей группы