Жительница Нолинского района незаконно получала субсидию на жилье

Ей грозит штраф в размере 120 тысяч рублей. Женщина, получая справку, сообщила, что ее муж зарабатывает гораздо меньше, чем на самом деле. Таким образом семья «стала» социально незащищенной.

По информации прокуратуры Нолинского района, женищина обратилась с этой справкой в управление соцзащиты Нолинского района. Там было принято решение о предоставлении женщине субсидии при оплате жилья.

Жительница Нолинского района успела получить из областной казны 13 тысяч рублей. Затем вскрылся факт мошенничества и на 29-летнюю женщину было заведено уголовное дело. 30 сентября оно ушло в суд.

В связи с раскаянием мошенницы и полном возмещении региональной казне всей суммы было решено прекратить уголовное дело, а женщину наказать штрафом. По российскому законодательству он может достигать 120 тысяч рублей.

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