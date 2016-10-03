Как стать богатым, работая на ВСЖД

В распоряжении журналистов попали документы, раскрывающие коррупционную схему.

В желании стать богатым нет ничего предосудительного. Весь вопрос в том, как этого добиться, когда все вроде бы уже поделено. Кому-то может показаться, что нужно просто уродиться семи пядей во лбу или, если не хватает одаренности, быть наследником рода банкиров. Но наблюдение за реалиями показывает, что чаще всего все гораздо проще. Во многих случаях, чтобы набить карман большого ума не требуется. Надо просто оказаться в момент истины в нужном месте. И жизнь с хлебом, с маслом и черной икрой обеспечена. Но нельзя быть невнимательным и терять бумаги, которые могут скомпрометировать соискателя миллионов.

Столичный журналист-расследователь, главный редактор информагентства «Московский монитор» Павел Волошин оказался обладателем весьма любопытного документа. В известном смысле это пособие для тех, кто хочет заработать миллион, или двадцать пять миллионов. Разница в сумме значительная, а методы, скорей всего, одни и те же. Итак, по существу, просьба внимательно следить тем, кто ищет способы обогащения и тем, кто по роду своей деятельности уполномочен контролировать законность этого процесса.

В начале 2014 года Восточно-Сибирской железной дорогой были проведены открытые конкурсы на оказание услуг по уборке и техническому состоянию объектов ВСЖД на 2014-2016 год. Конечно, выявился и победитель. Компания ООО «СТБ» (ИНН 7717694651). По результатам проведенных торгов с компанией заключили договор на общую сумму 977 499 104, 78 рублей. Конкурсные документы прилагаются (№ 218/ОКЭ-В-СИБ/14, № 222/ОКЭ-В-СИБ /14, № 212/ОКЭ-В-СИБ/14).

Выиграли - молодцы, скажет незаинтересованный наблюдатель ( почему-то кажется, что наш незаинтересованный наблюдатель в таких интеллигентных очечках). Дай бог им удачи. Метлу и совок ООО «СТБ» в руки! Да повысится качество уборки!

Но очечки-то, по факту, оказываются розовыми. И если их снять, то обнаруживаются любопытные подробности. Впрочем, слово журналисту Павлу Волошину: «Есть основания полагать, что счастливый обладатель договора на 997 449 104,78 рублей, компания ООО «СТБ», с самого начала пошла на нарушения. Вопреки условиям конкурса был привлечен субподрядчик. То есть, на самом деле, по некоторым данным, полы мели и за техническим состоянием следили сотрудники некоего ЗАО «Структура».

Может, простим им этот грех, - скажет уже знакомый нам незаинтересованный наблюдатель, задумчиво протирая розовые очки,- может, у них уборщиков нет. А конкурс выиграли. Ведь за дело, поди, радеют в ООО «СТБ». Подумаешь, в договоре нет пункта о субподряде. И, в конце-то концов, ведь одумались же в ООО «СТБ». Расторгли договор субподряда с ЗАО «Структура» через полтора года.

Мы-то, может быть, и простили бы. Кто без греха, тем более ООО «СТБ». Но вот у журналиста Павла Волошина по этому поводу другое мнение. Он предлагает задуматься. задуматься о намерениях победителя конкурса. Оказывается, руководство ООО «СТБ» посчитало, что у них мало на круг прибыли выходит. И решили с этим бороться.

- Как они решили бороться?!- напрягся наш незаинтересованный наблюдатель, отложив в сторону розовые очки. - Наверное, рабочий процесс оптимизировали?

Ага! Держи карман шире, оптимизировали. В ООО «СТБ» нашли более элегантный способ повысить свои доходы. Слово Павлу Волошину: «В том же июле 2015 года ООО «СТБ» выходит на руководство Восточно-Сибирской железной дороги с требованием индексировать им стоимость услуг по договорам, которые они заключили в начале 2014 года!».

- Так ведь нельзя же! - всплеснет руками, начинающий терять веру в человечество наш незаинтересованный наблюдатель.- Условия конкурса это же запрещают! Вот и документации это четко сказано! Стоимость услуг по договорам не может быть увеличена (проиндексирована и.т.д.) Надеюсь, ответственные товарищи в Восточно-Сибирской железной дороги с негодованием отвергли незаконные посягательства возомнивших о себе руководителях ООО «СТБ»?

Уважаемый незаинтересованный наблюдатель! Вам лучше во избежание когнитивного диссонанса, на время зажмуриться и лишиться слуха, пока Павел Волошин будет рассказывать, что случилось на самом деле.

«Все началось с первого заместителя начальника ВСЖД по финансам г-на Панова М.В.», - говорит журналист Волошин, - «По некоторым данным, он недолго противился и через короткое время дал себя убедить. Предполагаю, что именно таким образом, оборотистые представители ООО «СТБ» получили себе первого союзника в руководстве ВСЖД».

Очень обидно, но дальше в ВСЖД случилось как в известной русской сказке про «Репку»: «Дедка за репку, бабка за дедку….»

Далее, по словам журналиста, события с требованием индексации развивались следующим образом. По некоторым данным, первый заместитель начальника ВСЖД по финансам Панов дал соответствующие ценные указания в интересах ООО «СТБ» начальнику ДЭЗ ВСЖД Гантарю А.И. Не оставил без внимания и начальника Иркутского Центра Организации Закупочной деятельности Сулла А.В. Говорят, что этот почтенный господин на ответственной должности в кратчайшие сроки тоже оказался адептом ООО «СТБ».

Сулла А.В. в свою очередь, не слишком затягивая процесс, нашел поддержку у курирующего заместителя начальника ЦКЗ Кириллова О.В.

Видимо, Сулла А.В. знал заветные слова, открывающие дверцу в Центр организации конкурсных закупок. Даром, что ли он тезка древнеримского тирана.

«Если наша информация верна, то все эти господа, - говорит журналист Павел Волошин,- суммировав свои усилия, увеличили (а иначе говоря, причинили ущерб ОАО «РЖД») стоимость договоров на 9% (на 40 027 338, 64 рубля). Естественно, ничего об этом не сообщив, как это должно быть принято, на сайте закупок ОАО «РЖД» (etzp.rzd.ru). Прошу запомнить фамилии этих достойных людей: Панов М.В., Гантарь А.И., Сулла А.В., Кириллов О.В.».

Точку во всей этой истории, говорит Павел Волошин, поставил Начальник ВСЖД Фролов В.Ф. И если кто-то думает, что он разрушил комбинацию, то он ошибается.11 февраля 2016 года, волевым росчерком пера, г-н Фролов В.Ф. подписал дополнительные соглашения на индексацию договоров. То есть увеличил прибыль ООО «СТБ». Причем, почему-то вместо 11.02.2016г. оказалась дата 01.10.2015г. То есть, Начальник ВСЖД Фролов В.Ф подписал этот документ задним числом?

Вот и вытащили репку! Помните, мы выше русскую сказку вспоминали? «Дедка за репку, бабка за дедку…». Только в нашем случае цепочка участников концессии наоборот строилась. Все с мышки началось.

Хотя наша мышка совсем непроста. Павел Волошин предполагает, что конечным бенефициаром ООО «СТБ» является бывший советник, а может быть и товарищ Начальника ВСЖД, Демидов Андрей Анатольевич (ИНН 691174417310). Как не порадеть за хорошего человека или советника. Впрочем, в жизни, Фролов и Демидов могут быть даже неприятны друг другу. Просто вопрос был решен в пользу последнего. Так бывает.

Волошин полагает, что по складывающейся схеме, на сегодняшний день действиями сотрудников, инициировавших подписание дополнительных соглашений, а также бенефициаром ООО «СТБ» Демидовым А.А. без законных на то оснований ОАО «РЖД» причинен ущерб как минимум 25 миллионов рублей.

«Много это или мало 25 миллионов рублей? - задается вопросом журналист-расследователь. - Если разделить на шесть человек, то кажется, что не критичная цифра для бюджета Российской Федерации вырисовывается. Но у меня пока только один документ, который позволяет подозревать вышеуказанных господ из ВСЖД в коррупции. А если появятся еще? Еще один, два, три…десять? Может быть, уже сейчас правоохранителям стоит присмотреться к связке Фролов-Демидов. Чтобы не было потом мучительно больно…» Или мучительно грязно…

Для справки. Компании, работающие на ВСЖД, конечным бенифициаром которых является Демидов А.А.

ООО «РегионСервис» ИНН 7705540551

ООО «Регионстрой» 7725289311

ООО «СТК-Строй» ИНН 7706791100

ООО «Нордэкс» ИНН 7715909816

ООО «МаэстроРК» 7725321438

ООО «СТБ» 7717694651

Примерный оборот компаний составляет более 3,5 млрд.рублей.

Павел Владимирович Волошин

паспорт 4516 675626 выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Басманный 28.06.2016 код подразделения 770-004

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня