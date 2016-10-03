СМИ узнали о возможной отставке ГУМЧС после пожара на складе

Илья Денисов, в настоящее время возглавляющий ГУМЧС по Москве, уже в понедельник может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на свой источник в ведомстве.

В качестве причины отставки называется непрофессионализм, который был проявлен во время ликвидации чрезвычайной ситуации. По словам источника, МЧС всегда анализирует крупные происшествия, чтобы учесть возможные ошибки и не допустить их в последующей работе.

В тушении пожара, возникшего на столичном складе пластмассовых изделий, приняли участие 160 спасателей. Во время тушения произошло обрушение кровли, что привело к гибели восьмерых пожарных. Ликвидировать пожар удалось только утром следующего дня.

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