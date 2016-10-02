В Петербурге директор театра Кехман обвенчался с тусовщицей Идой Лоло

Бизнесмен и директор Новосибирского государственного театра оперы и балета Владимир Кехман обвенчался со светской львицей, бывшей женой ресторатора Алексея Киселёва Идой Лоло, чему очень рада Ксения Собчак.

"Прямо сейчас. В Питере!!! Ида Кехман и Владимир Лоло! Горько!!!!", - написала Собчак в Instagram, разместив фото торжества. Правда, позже пост исчез из аккаунта телеведущей, пишут СМИ.

Известно, что церемония прошла в одном из храмов Петербурга. На ней присутствовали только близкие и родные пары.

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал обоснованными требования трех кредиторов на 4,1 млрд рублей в деле о банкротстве экс-главы группы JFC Владимира Кехмана.

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